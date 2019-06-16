شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرار صلاح من الانتقال لليوفنتوس مقابل 150 مليون جنيه استرليني والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة ميرور البريطانية، أن نادي يوفينتوس الإيطالي، دخل في صراع مع ريال مدريد، لضم محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والمنتخب المصري.

وأكدت الصحيفة، أن صلاح رفض العرض المقدم من اليوفي والذي وصل لـ 150 مليون جنيه إسترليني، مما اثار غضب العديد من الجاهير التي تريد لعب محمد صلاح بجوار رونالدو.

وكانت تقارير صحيفة، تناولت رغبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في ضم صلاح، لتدعيم الشق الهجومي للفريق خلال الموسم القادم.

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وكان صلاح شارك في 104 مبارة مع ليفربول، أحرز خلالها 104 مبارة.