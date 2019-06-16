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أجيري يعلن تشكيل المنتخب الوطني في مواجهة غينيا الودية

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة خافيير أجيري، عن تشكيل الفريق لمواجهة غينيا الودية والمقرر لها مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: عمر جابر، باهر المحمدي، محمود الونش، أحمد أيمن منصور، خط الوس: طارق حامد، محمد النني، وليد سليمان، عبدالله السعيد، تريزيجيه، ورأس حربة وحيد، مروان محسن.

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