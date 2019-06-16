شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع زيمبابوي يحذر منتخب الفراعنة قبل مباراة افتتاح أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر مدافع منتخب زيمبابوي «أليك موديمو» منتخبات أفريقيا من اعتبار منتخب ضعيف، وأن لا يتوقعوا مباريات سهلة في اللقاءات المباشرة معهم خلال بطولة أمم أفريقيا 2019.

و يريد «موديمو» لاعب فريق كيفن درويدز الويلزي، أن يصبح بطلا لأفريقيا، وليس مجرد «ضيف شرف» في البطولة، خاصة بعد الأداء الرائع الذي ظهر بهم منتخب المحاربين في التصفيات بحسب صحيفة «the standard» الزيمبابويية.

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وتعد هذه البطولة هي المشاركة الأولي لموديمو ببطولات أمم أفريقيا لذا يحلم بأن يساهم في تحقيق ظهور رابع تاريخي لبلاده.

وعلق «موديمو» عن مباراة الافتتاح أمام مصر:«لن نجعلها سهلة لهم، سأعمل على منع النجوم الذين سنواجهم من تسجيل أي هدف ضدنا ومنع من يسمون بالفرق الكبيرة من الفوز ضدنا».

وأضاف «موديمو»:«نحن نريد الفوز بالبطولة، إذا استطعنا المرور من دور المجموعات فإنه سيكون من السهل العبور للأدوار التالية، وهذا ما أتوقعه لهذا الفريق، أستطيع أن أري كم نحن جيدون، ونستطيع تأدية المزيد».

وتتواجد زيمبابوي في المجموعة الأولي رفقة مصر، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.وتبدأ زيمبابوي مشوارها في البطولة بمباراة الافتتاح أمام مصر يوم 21 يونيو الجاري بإستاد القاهرة.