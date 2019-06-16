شكرا لقرائتكم طلعت يوسف فى حيرة بسبب الجهاز المعاون فى الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى بين أكثر من إسم للإعلان بشكل رسمى عن الجهاز المعاون لبدء فترة الإعداد للموسم المقبل ، مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج لتضافر الجهود من أجل إعادة الإتحاد السكندرى لسابق عهده .

وقال يوسف إنه لن يتعجل تشكيل جهازه المعاون وسيعلن عنه بعدما يتفق على كافة الخطوط العريضة مع من ستسند إليهم المهمة ، مشددا أنهم سيكونوا باختياره الشخصى فقط .