طلعت يوسف فى حيرة بسبب الجهاز المعاون فى الاتحاد السكندرى...

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جدة - عمرو شويل يفاضل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى بين أكثر من إسم للإعلان بشكل رسمى عن الجهاز المعاون لبدء فترة الإعداد للموسم المقبل ، مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج لتضافر الجهود من أجل إعادة الإتحاد السكندرى لسابق عهده .
وقال يوسف إنه لن يتعجل تشكيل جهازه المعاون وسيعلن عنه بعدما يتفق على كافة الخطوط العريضة مع من ستسند إليهم المهمة ، مشددا أنهم سيكونوا باختياره الشخصى فقط .
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