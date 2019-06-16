شكرا لقرائتكم رمضان السيد يعلن استمراره مع النجوم فى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رمضان السيد المدير الفنى لنجوم المستقبل أنه مستمر مع فريقه فى الموسم المقبل بدورى القسم الثانى بعد وصوله لصيغة تفاهم مع مجلس إدارة النادى .
أكد رمضان السيد أنه قام بضم عبد الحميد حسن " ميدو " مهاجم الأهلى الأسبق للعمل كمدربا عاما فى جهازه الفنى ، بالإضافة لإضافة الدكتور وليد كمخطط احمال ومحمد رمضان كمدرب مساء وأحمد أبو مسلم كمدرب لحراس المرمى .
ويسعى مجلس إدارة النجوم إلى إعادة الفريق للدورى الممتاز من جديد بعد هبوطه الموسم الحالى سريعا للقسم الثانى .
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