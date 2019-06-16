أبو طالب العيسوى يقترب من تولى قطاع ناشئين الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل اقترب أبو طالب العيسوى، نجم الإسماعيلى الأسبق من تولي منصب رئاسة قطاع الناشئين بقلعة الدراويش خلفا لسيد عبد الرازق بازوكا. وأعلنت إدارة الإسماعيلي قبولها اعتذار بازوكا عن منصبه لظروف صحية الأمر الذي نفاه بازوكا لـ"الخليج 365" مؤكدا أنه لم يعتذر عن المنصب لظروف صحية وإنما رفضه بعد إصرار إدارة الإسماعيلي علي تعيينه مستشارا فنيا لمجلس إدارة النادي وعزله من قطاع الناشئين.

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