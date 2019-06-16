شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر "رامبو" بالرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الزمالك نبيل محمود رامبو المدرب العام رسميا برحيله عن جهاز خالد جلال مع توليه منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء وكشف مصدر مسئول بالنادى الأبيض إنه حتى الآن لم يتم حسم بديل رامبو.

وجه مسئولو الزمالك الشكر إلى رامبو على الفريق على الفترة التى قضاها فى تلك المسئولية مع الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال مع توليه إدارة قطاع الناشئين بالنادى.

الجدير بالذكر أن مجلس الزمالك قد رشح عبد الحميد بسيونى لتولى منصب المدرب العام للفريق ولكن لم يتم حسم تعيينه من عدمه فى ظل المناقشات الدائرة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق حول بديل رامبو.