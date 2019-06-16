شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر "رامبو" بالرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الزمالك نبيل محمود رامبو المدرب العام رسميا برحيله عن جهاز خالد جلال مع توليه منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء وكشف مصدر مسئول بالنادى الأبيض إنه حتى الآن لم يتم حسم بديل رامبو.
وجه مسئولو الزمالك الشكر إلى رامبو على الفريق على الفترة التى قضاها فى تلك المسئولية مع الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال مع توليه إدارة قطاع الناشئين بالنادى.
الجدير بالذكر أن مجلس الزمالك قد رشح عبد الحميد بسيونى لتولى منصب المدرب العام للفريق ولكن لم يتم حسم تعيينه من عدمه فى ظل المناقشات الدائرة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق حول بديل رامبو.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخطر "رامبو" بالرحيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.