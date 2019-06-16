شكرا لقرائتكم مهاجم سيراميكا كليوباترا يدخل حسابات المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه تلقى عرضا رسميا من نادي مصر المقاصة للتعاقد مع شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف البطاوي: "تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور عصام سراج مدير التسويق والتعاقدات بمصر المقاصة، طلب خلاله التعاقد بشكل رسمي مع شادي حسين مشيرا إلى أن النادي بصدد دراسة العرض، في ظل امتلاك النادي لعرض رسمي أخر من سموحة للتعاقد مع اللاعب".
وأنهى حديثه قائلا: "نمتلك عرضين رسميين للاعب، ورغبته سيكون لها عامل في الموضوع، لا سيما وأن شادي من العناصر الأساسية للفريق".
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