شكرا لقرائتكم رئيس الهيئة الوطنية للاعلام يتفقد مراكز الإرسال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بجولة تفقدية ببعض مراكز الإرسال بجنوب سيناء ومنها شرم الشيخ ودهب ونوبيع وذلك لمتابعة أعمال التحديث بها لتقوية البث ووصوله بشكل جيد ومتابعة الأعمال ايضا بشمال سيناء حتي يتمكن أهالينا بسيناء من مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية بصورة عالية الجودة.

وأكد حسين زين أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً بهذه البقعة الغالية من أرض مصر وأن الاعلام الوطني ممثلا في الهئية الوطنية للاعلام يعمل علي تفعيل دوره تجاه اهالينا في سيناء بتقديم خدمات إعلامية بجودة عالية وتقدم محتوي اعلامي يعزز روح الانتماء ويسلط الضوء علي جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة لاهالينا في سيناء

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وأجري زين لقاء مع المهندسين والفنيين والعمال بمراكز الإرسال واستمع لمتطلباتهم والمشاكل التي تواجههم في العمل ووجه زين بضرورة توفير كافة التجهيزات والخدمات لهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لانجاز العمل بشكل جيد.