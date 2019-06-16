مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام غينيا وشناوى "الأهلى" حارسا للمرمى...

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جدة - عمرو شويل أعلن المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيبدأ به مباراة المنتخب أمام غينيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى البروفة الثانية والأخيرة قبل انطلاق بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. ويضم التشكيل : حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements الدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور. الوسط : محمد النني و طارق حامد و عبدالله السعيد ووليد سليمان وتريزيجيه. الهجوم مروان محسن.

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