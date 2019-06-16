شكرا لقرائتكم أوسة : دجلة لن يتبعد عن المربع الذهبى الموسم المقبل وأنتظرونى مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، عن سعادته بتمسك المدير الفنى اليونالنى تاكيس جونيس، وكذلك إدارة النادى بإستمراره، الأمر الذى دفعه لتجديد تعاقده لمدة موسم مقبل.

أضاف أوسة فى تصريحاته لـ"سوبركورة" إنه فضل التجديد لوادى دجلة، عن العروض الأربعة التى تلقاها من أندية شعبية بالدورى الممتاز، وبمقابل مادى أكبر من دجلة، نظرًا للأجواء الطيبة التى يعيشها داخل دجلة، بخلاف قناعاته بطريقة تاكيس جونيس، والتى ستساعده على التألق بشكل كبير فى الفترة المقبلة.

تابع عبد المنصف حديثه، قائلاً: "الموسم المقبل دجلة لن يبتعد عن المربع الذهبى، ومع بداية الموسم سأكون متواجد فى المنتخب الوطنى عن جدارة واستحقاق، وأستطيع بإمكانياتى أن أجعل الجميع يطالب بوجودى وسط صفوف الفراعنة، وهذا هدفى ولن أتنازل عنه".