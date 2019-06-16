شكرا لقرائتكم ثورة فى بتروجت بسبب تخفيض عقود اللاعبين للنصف بعد الهبوط للقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو نادى بتروجت لترشيد النفقات من خلال تخفيض قيمة عقود اللاعبين السنوية إلى النصف بعد الهبوط للقسم الثانى. وأبدى بعض اللاعبين رفضهم للعرض الذى قدمه مسئولو بتروجت،مؤكدين أنهم يرفضون المساس بالعقد المادى على أساس أنه تعاقد فيما بينهم وبين الإدارة ولا يصح اللعب فيه كان مجلس إدارة بتروجت قد قام بتجديد عقد محمد عودة المدير الفنى للفريق لمدة موسم واحد .

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