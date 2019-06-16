شكرا لقرائتكم صرف الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية حالة الطوارئ بجميع مناطق قطاعات المحافظة، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، و ذلك بناءًا على توجيهات اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأمر اللواء محمود نافع بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 175 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع.

كما شدد نافع على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها ، كما تقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما شدد على برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، وأكد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات والمتابعة على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق، والقطاعات التابعة بمحافظة الإسكندرية ".

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