شكرا لقرائتكم حازم إمام: أجيرى ينتمى لمدرسة "المناورة" وتشكيل الفراعنة أمام غينيا "خادع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ينتمى لمدرسة المناورة موضحا أن التشكيل الذى سيبدأ مباراة اليوم أمام غينيا ليس التشكيل الأساسى للفراعنة فى الكان.

قال الثعلب الصغير فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن هناك عدة مدارس للمدربين وأجيرى ينتمى لمدرسة المناورة، مضيفا أنه لو مكان اجيرى سيقوم بنفس الأمر من حيث إخفاء بعض الأوراق الأساسية لخداع المنافسين متابعا أن مباراة غينيا اليوم مختلفة عن تنزانيا، لانهما مدرستان مختلفتان ومنتخب غينيا أقوى من تنزانيا ويلعب بطريقة هجومية وبالتالى من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية.

ويبدأ المنتخب المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى : محمد الشناوي، والدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور، والوسط : محمد النني و طارق حامد و عبدالله السعيد ووليد سليمان وتريزيجيه، والهجوم مروان محسن.