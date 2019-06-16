حسم الامر … صلاح يرفض أي عروض وهو بقاء في ملعب الانفيلد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول رفض فكرة الانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد الأسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، إن النجم المصري محمد صلاح حصل علي عرضين كبيرين من ناديي ريال مدريد ويوفنتوس بقيمة 150 مليون استرليني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكنه رفض بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من رفض الفرعون المصري فكرة الرحيل عن الريدز، خلال الصيف الجاري، إلا أن إغراء اللعب ليوفتوس أو الريال مدريد، سيعيد لمحمد صلاح الترقب علي مستقبله مع ليفربول الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول فكر باهتمام كلا من ريال مدريد ويوفنتوس بضم محمد صلاح، الأمر الذي جعله يعقد اجتماعات مع إدارة النادي من أجل مواجهة خطر رحيل اللاعب المصري عن الفريق.

وكان محمد صلاح قد انضم لصفوفه في صيف عام 2017، أتيا من فريق روما الإيطالي، وقد سجل 71 هدفا مع الريدز في 104 مباريات بجميع المسابقات، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد غياب 14 عاما.