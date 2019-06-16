سموحة يرفض عرضاً لاحتراف حسام حسن فى بلجيكا

رئيس مجلس إدارة نادى سموحة المهندس فرج عامر قد أكد أن الفريق السكندرى رفض عرضاً مغريا لاحتراف اللاعب حسام حسن مهاجم سموحة في الدوري البلجيكي، حيث نشر فرج عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر، “رفضنا صفقة لاحتراف المهاجم المصري حسام حسن في بلچيكا”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه مسئولو نادى القلعة الحمراء “الأهلي” من مفاوضاتهم مع نظرائهم في سموحة لحسم التعاقد مع حسام حسن، حيث يصارع الأهلي في ضم مهاجم محلي سوبر لتقوية خط الهجوم، تحسباً لبقاء الرباعي الأجنبي النيجيري جونيور أجاي، والمغربي وليد أزارو، والأنجولي جيرالدو، والتونسي على معلول، وهو الأمر الذي سيتغير دون التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في الموسم الجديد.