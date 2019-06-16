Yalla shoot .. رابط مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر كورة ستار ON sport كورة لايف بث مباشر مصر...

رابط مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت Yalla shoot كورة اون لاين يوتيوب اون سبورت بث مباشر مصر وغينيا كورة ستار كورة لايف جودات متعددة بث مباشر مباراة مصر ماتش حصري، يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب الليلة المباراة الأخيرة لمنتخب مصر في مرحلة الاستعداد لكأس امم افريقيا والتي تنظمها مصر الأيام المقبلة حيث يخوض المنتخب مواجهة قوية أمام غينيا في لقاء معالجة السلبيات التي ظهرت في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب التنزاني من فاعلية هجومية من المنتظر تحسنها بمشاركة محمد صلاح.

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بث مباشر مصر وغينيا يلا شوت، كورة ستار رابط سريع مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم متش مصر بث مباشر كورة ستار اون لاين live match كورة لايف بث مباشر مصر، وتحدث هاني رمزي مدرب منتخب مصر في طاقم أجيري عن معسكر الاعداد مبديا سعادته بالروح التي وجدها بين اللاعبين حيث تعاهد الجميع على عدم تجنب الانتماءات المحلية والوقوف جنبا لجنب من أجل المنتخب الوطني المصري وهو ما جعل الطاقم الفني مطمئنا على التماسك واستطاعة تحقيق نتائج ايجابية للغاية في البطولة.

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كورة ستار بث مباشر مصر وغينيا بدون تقطيع kora star يلا شوت الجديد بث مباشر ماتش مصر وغينيا كورة لايف مشاهدة مباراة مصر بث مباشر اون سبورت يوتيوب كورة اون لاين، وتوقع بول بوت المدير الفني لطرف اللقاء اليوم المنتخب الغيني أن تكون مواجهة اليوم هى الاختبار القوي والحقيقي لمنتخبه قبل انطلاق البطولة فاللعب مع أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب يساعد في الكشف عن العديد من الأشياء داخل فريقه وأكد ان طموحه هو الوصول للمربع الذهبي متوقعا وصول مصر والمغرب والكاميرون لهذا الدور.

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وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ON sport الناقلة لمعظم مباريات المنتخب الودية التحضيرية للبطولات المختلفة ومن المتوقع أن يحظى اللقاء بمتابعة جماهيرة كيبيرة كونه البروفة النهائية للمنتخب المصري قبل انطلاقة كأس الأمم.