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تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراته الودية أمام غينيا اليوم

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كتب محمد بشاري

يلتقى فى التاسعة مساء ،اليو الأحد، منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب غينيا في المباراة الودية الثانية على ملعب استاد برج العرب فى إطار الاستعداد لنهائيات أمم إفريقيا المقرر أن تنطلق يوم الجمعة القادم فى مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر خلال المباراة  على النحو التالي:

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محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأحمد أيمن ومحمود الونش وباهر المحمدى وعمر جابر وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد النني وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومروان محسن.

وقرر جهاز الفراعنة الكبار عدم الدفع بمحمد صلاح نجم المنتخب وفريق الإنجليزى من بداية اللقاء وفضل الاستعانة بخدماته فى الشوط الثاني.

يذكر أن منتخب مصر الأول تغلب على تنزانيا فى المباراة الودية الأولى 1-0 التى أقيمت على هامش المعسكر التدريبي الأخير استعدادا للكان.

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