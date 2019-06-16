أفراح كولومبية عارمة وخيبة أمل أرجنتينية.. في صور

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عمت فرحة عارمة بين الجماهير الكولومبية عقب فوز منتخبها على المنتخب الأرجنتيني في مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل. وخيب المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي الآمال مجددا بخسارة مفاجئة أمام نظيره الكولومبي صفر-2 في سلفادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. وتدين كولومبيا بفوزها إلى البديلين روجيه ماتينيث (71) ودوفان ثاباتا (86) اللذين سجلا الهدفين. وهو الفوز الأول لكولومبيا على الأرجنتين في المسابقة القارية منذ 20 عاما. وتعتبر الخسارة ضربة قوية للأرجنتين التي لم يسبق لها خسارة المباراة الأولى في المسابقة منذ 40 عاما، خصوصا وأنها تسعى إلى فك النحس الذي يلازمها في البطولات الكبرى منذ 26 عاما وتحديدا منذ تتويجها بكوبا أميركا عام 1993. "الخليج 365" ترصد بالصور أجواء المدرجات ومناطق المشجعين خلال مباراة المنتخبين التي شهدت أفراح كولومبية وخيبة أمل أرجنتينية. شاهد الصور: Advertisements



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