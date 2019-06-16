تشكيل مصر.. غياب صلاح.. أجيري يجري 8 تغييرات أمام غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غينيا الودية والتي تقام على ملعب "برج العرب" في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل المنتخب المصري عدة تغييرات عن مباراة تنزانيا الأخيرة من خلال الدفع بمحمد الشناوي بدلاً من أحمد الشناوي بجانب مشاركة أحمد أيمن منصور بدلاً من أيمن أشرف والذي شارك في المباراة الماضية بمركز الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يشمل التغيير على المستوى الدفاعي من خلال مشاركة باهر المحمدي بدلاً من أحمد حجازي بجانب مشاركة محمود حمدي "الونش" بدلاً من محمود علاء.

وستشمل التغييرات ظهور عمر جابر لقيادة الجبهة اليمنى بدلاً من أحمد المحمدي.

وفي وسط الملعب، سيعود محمد النني المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي للمشاركة بدلاً من نبيل دونجا.

وعلى المستوى الهجومي، سيشارك محمود حسن "تريزيجيه" بدلاً من عمرو وردة، بينما سيقود مروان محسن هجوم المنتخب بدلاً من أحمد علي.

وسيستمر غياب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيل حيث غاب عن المباراة الماضية بداعي وصول لمعسكر المنتخب متأخرًا.

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ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - باهر المحمدي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد النني.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان - عبد الله السعيد - تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة الأفريقية مساء الجمعة المقبلة بمواجهة منتخب زيمبابوي.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى والتي تضم الكونغو الديموقراطية وأوغندا وأخيرًا زيمبابوي.