مارتن لاسارتي: سعيد في الأهلي وأحب العودة لتشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأنه سعيد في التجربة لحالية مع حامل لقب الدوري المصري، قائلًا أن يود يومًا ما العودة لتدريب يونيفرسيداد دي تشيلي.

وقال لاسارتي في تصريحاته لصحيفة "إنكانكا" في تشيلي: "بالرغم من أنني سعيد مع النادي الحالي الذي تولى تدريبه، أنا أحب تشيلي للغاية، لقد عشت أوقات سعيدة، ولدي ذكريات جيدة وأتمنى العودة إلى يونيفرسيداد مرة أخرى."

وتولى لاسارتي تدريب الأهلي في منتصف الموسم الحالي، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراتين من نهاية مشوار الفريق في المسابقة.

وفاز لاسارتي مع يونيفرسيداد في تشيلي بدوري النصف الأول من الموسم، إضافة إلى بطولة الكأس وكأس السوبر المحلي حين تولى تدريب الفريق لموسم واحد 2014-2015.