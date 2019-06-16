محمد فضل: أغنية افتتاح كأس الأمم بـ3 لغات.. وتواجد مطرب مصري "مفاجأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أن أغنية حفل افتتاح المسابقة الذي يقام يوم الجمعة القادم ستكون بثلاثة لغات، هي العربية، الإنجليزية والفرنسية.

وأشار فضل في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف إم، إلى أن الجزء العربي في الأغنية سيكون بأداء من مطرب مصري، تحفظ مدير المسابقة على ذكر اسمه.

وقال مدير البطولة: "أغنية الافتتاح ستكون عن طريق ثلاثة مطربين، منهم مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية معروفين للجماهير".

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وأكمل: "الجزء العربي في الأغنية سيكون بأداء من مطرب مصري سيكون مفاجأة".

واختتم: "الأغنية ستكون بثلاث لغات، هي الإنجليزية، الفرنسية والعربية".

الجدير بالذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.