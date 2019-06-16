محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أن أغنية حفل افتتاح المسابقة الذي يقام يوم الجمعة القادم ستكون بثلاثة لغات، هي العربية، الإنجليزية والفرنسية.
وأشار فضل في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف إم، إلى أن الجزء العربي في الأغنية سيكون بأداء من مطرب مصري، تحفظ مدير المسابقة على ذكر اسمه.
وقال مدير البطولة: "أغنية الافتتاح ستكون عن طريق ثلاثة مطربين، منهم مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية معروفين للجماهير".
وأكمل: "الجزء العربي في الأغنية سيكون بأداء من مطرب مصري سيكون مفاجأة".
واختتم: "الأغنية ستكون بثلاث لغات، هي الإنجليزية، الفرنسية والعربية".
الجدير بالذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: أغنية افتتاح كأس الأمم بـ3 لغات.. وتواجد مطرب مصري "مفاجأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.