تطور جديد في صفقة انتقال تريزيجيه لجالطة سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في صفقة انتقال المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا، إلى جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة قاسم باشا رفضت مؤخرًا عرضًا من جالطة سراي يقدر بستة ملايين يورو من أجل شراء خدمات صاحب الـ24 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "أقسام" التركية، فإن إدارة جالطة سراي تريد حسم مصير الدولي المغربي يونس بلهندة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على تريزيجيه والذي يُعد أحد أبرز المطلوبين للفريق التركي.

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ويسعى نادي جالطة سراي إلى الحصول على مبلغ مالي مناسب من بيع بلهندة من أجل تدعيم صفقة تريزيجيه حيث ترغب إدارة قاسم باشا في بيع الدولي المصري مقابل 12 مليون يورو.

وكان تريزيجيه ارتبط بالانتقال بالعديد من الأندية الأوروبية يأتي من أبرزها جالطة سراي وفنربخشة وبشكتاش بجانب أولمبيك ليون ومارسيليا.

واستطاع تريزيجيه في الموسم الماضي أن يسجل تسعة أهداف ويصنع 10 في 38 مباراة مع قاسم باشا في جميع المسابقات المحلية.