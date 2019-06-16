احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمرور 69 عاما علي افتتاح ملعب "ماراكانا"، احد أشهر الملاعب في العالم ويعد من اكبر الملاعببالبرازيل، والذي استضاف العديد من الاحداث الرياضيه .
واستضاف ملعب ماراكانا نهائي كأس العالم 1950، بين
كما أنه الملعب الذي شهد الهدف رقم 1000للأسطورة البرازيلية بيليه عام 1969.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا تحتفل بمرور 69 عاما علي إنشاء ملعب ماراكانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.