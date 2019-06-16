الفيفا تحتفل بمرور 69 عاما علي إنشاء ملعب ماراكانا

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمرور 69 عاما علي افتتاح ملعب "ماراكانا"، احد أشهر الملاعب في العالم ويعد من اكبر الملاعب بالبرازيل، والذي استضاف العديد من الاحداث الرياضيه . بالبرازيل، والذي استضاف العديد من الاحداث الرياضيه . واستضاف ملعب ماراكانا نهائي كأس العالم 1950، بين منتخبي البرازيل وأوروجواي والتي توجت الأخيرة باللقب، واستضاف أيضا نهائي كأس العالم نسخة 2014 ، ونهائي أولمبياد البرازيل في 2006. كما أنه الملعب الذي شهد الهدف رقم 1000للأسطورة البرازيلية بيليه عام 1969.

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