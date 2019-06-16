ليفربول يهنئ يورجن كلوب بعيد ميلاده

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي المدير الفني للفريق الألماني يورجن كلوب، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ52، الذي يصادف اليوم. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لأبرز احتفالات يورجن كلوب خلال مسيرته الفنية معالريدز.
وقاد المدرب الألماني فريق ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة السادسة في تاريخه، كما أنهي الدوري الإنجليزي وصيفًا برصيد 97 نقطة بفارق نقطة واحدة عن
وفي الموسم المنصرم استطاع بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه تعرض لهزويمة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، في المباراة التي شهدت إصابة النجم المصري محمد صلاح.
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