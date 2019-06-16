سيف عيسى: ذهبية لوكسمبرج بداية لاستعادة تصنيفي العالمي بعد الاصابة

أعرب سيف عيسى نجم منتخب مصر للتايكوندو عن سعادته بالحصول على ذهبية بطولة لوكسمبرج مؤكدا انها الخطوة الأولى نحو استعادته لصدارة الترتيب العالمي، الذي ابتعد عنها بسبب الاصابة.
وقال عيسى في تصريحات خاصة أنه سعيد جدا بهذهالميدالية والتي جاءت بعد غياب عن منصات التتويج بسبب الاصابة، والتي تمنحه دافع معنوي كبير نحو استعادته لصدارة التنصيف العالمي من أجل التأهل إلى الأولمبياد.
وكشف عيسى انه سيخوض العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة، لتعويض مدة غيابه عن الملاعب حيث يعود الى القاهرة غد الاثنين، قبل ان يسافر الى استراليا الاربعاء للمشاركة في بطولتي استراليا المفتوحة وكأس الرئيس. وكان عيسى قد توج أمس بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -٨٠ كجم ببطولة لوكسمبرج المفتوحة G1.
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