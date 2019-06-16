هداف إف سي مصر ينضم لنادي دكرنس

نجح مجلس إدارة نادى دكرنس، أحد أندية القسم الثاني، فى التعاقد مع اللاعب عمر فاروق معارًا من نادى إف سى مصر لمدة موسم واحد.

يبلغ فاروق من العمر 28 عاماً وهو أحد هدافي دورى القسم الثاني وسبق له اللعب فى العديد من الأندية وكان أحد هدافيها أمثال كوم

وقد وقع اللاعب على عقد إعارته فى حضور المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة النادي.

حماده وشبين الكوم والسكة الحديد وسموحة والرجاء والمريخ وتم التعاقد معه لتدعيم خط هجوم فريق دكرنس .وقد وقع اللاعب على عقد إعارته فى حضور المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة النادي.

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