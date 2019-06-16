نجح مسئولو نادي المنصورة أحد أندية القسم الثاني في التعاقد مع مؤمن فكري لاعب خط وسط

ويستمر عقد اللاعب لمده ثلاث سنوات مقابل 150 ألف في حضور وكيل اللاعب عبدالرحمن جمال.

مؤمن فكري لاعب خط وسطالحمام المطروحي.ويستمر عقد اللاعب لمده ثلاث سنوات مقابل 150 ألف في حضور وكيل اللاعب عبدالرحمن جمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن فكري يوقع للمنصورة ثلاثة مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.