رسميًا.. نابولي يضم أوسبينا بشكل نهائي

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم الحارس الكولمبي ديفيد أوسبينا بشكل مباشر بعدما نجح الفريق في تفعيل خيار الشرط الجزاء مع أرسنال مقابل 4 ملايين يورو. وكشفت صحيفة جيانلوكا دي مارزيو الإيطالية أن الحارس الكولمبي أوسبينا الذي يتواجد مع منتخب بلده في بطولة كوبا أمريكا سوف يستمر مع نابولي خلال الموسم المقبل بعدما نجح نابولي في تفعيل خيار الشراء الخاص باللاعب. وكان الحارس ديفيد أوسبينا خارج الموسم الماضي علي سبيل الإعارة لمدة موسم إلي نابولي قبل أن يضم بشكل رسمي.

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