منتخب شباب الطائرة يستعد لبطولة العالم بمعسكر في بولندا

يطير منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة إلى بولندا يوم 29 يونيو الجاري، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم

للشباب تحت 21 سنة التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 19 وحتى 29يوليو المقبل.

وقال أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس، أن المعسكر سيستمر 10 أيام حيث ينطلق يوم 29 يونيو الجاري ويستمر حتى 7 يوليو المقبل.