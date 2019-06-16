نادي طنطا يكرم الجهاز الفني لفريق الكرة

يقوم مجلس إدارة نادي طنطا في التاسعة مساء اليوم الأحد، بتكريم الجهاز الفني لفريق الكرة الأول، وبعض اللاعبين في حضور محافظ الغربية هشام السعيد والأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمحافظة. ورؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمحافظة. وتم دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس النادي السابق والذي أكد حضوره إلى حفل التكريم والمشاركة في تسليم الجوائز. وصعد فريق نادي طنطا بقيادة أيمن المزيم المدير الفني، إلى الدوري المصري الممتاز، متصدرًا للمجموعة الثالثة "مجموعة بحري"، برصيد 49 نقطة، متفوقًا على بلدية المحلة صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

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