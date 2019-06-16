أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة
بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه تلقى عرضًا رسميًّا من نادي مصر المقاصة للتعاقد شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف البطاوي: "تلقيت اتصالًا هاتفيًّامن الدكتور عصام سراج مدير التسويق والتعاقدات بنادي مصر المقاصة، طلب خلاله التعاقد بشكل رسمي مع مهاجمنا شادي حسين".
وأشار المشرف العام على قطاع الكرة
بنادي كليوباترا، إلى النادي بصدد دراسة العرض، في ظل امتلاك النادي لعرض رسمي آخر من نادي سموحة للتعاقد مع اللاعب". وأنهى حديثه قائلًا: "نمتلك عرضين رسميين للاعب، ورغبته سيكون لها عاملًا في الموضوع، لا سيما وأن شادي من العناصر الأساسية للفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. المقاصة ينافس سموحة لضم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.