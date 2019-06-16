رسميا.. المقاصة ينافس سموحة لضم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة

بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه تلقى عرضًا رسميًّا من نادي مصر المقاصة للتعاقد شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف البطاوي: "تلقيت اتصالًا هاتفيًّا

من الدكتور عصام سراج مدير التسويق والتعاقدات بنادي مصر المقاصة، طلب خلاله التعاقد بشكل رسمي مع مهاجمنا شادي حسين".

وأشار المشرف العام على قطاع الكرة

بنادي كليوباترا، إلى النادي بصدد دراسة العرض، في ظل امتلاك النادي لعرض رسمي آخر من نادي سموحة للتعاقد مع اللاعب". وأنهى حديثه قائلًا: "نمتلك عرضين رسميين للاعب، ورغبته سيكون لها عاملًا في الموضوع، لا سيما وأن شادي من العناصر الأساسية للفريق".