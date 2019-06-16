منتخب الهوكي يواصل استعدادته لأمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر للهوكي استعداداته للمشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها دولة جنوب أفريقيا في شهر أغسطس المقبل. جنوب أفريقيا في شهر أغسطس المقبل. ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري عددًا من المباريات خلال الشهرين المقبلين من أجل الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية للهوكي.

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