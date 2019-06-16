وأخيرًا..تشيلسي يطلق سراح ساري بعد إقناع البديل!

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أطلق تشيلسي سراح مديره الفني “ماوريتسيو ساري” اليوم الأحد، بعد 10 أيام من انتظار المدرب لفك الارتباط، نظرًا لحاجته للعودة إلى إيطاليا لإدارة شؤون عائلته.

وتعجب الإعلام الإيطالي من عدم رغبة النادي الإنجليزي في فسخ عقد ساري رغم توصل هذا الأخير لاتفاق رسمي مع يوفنتوس لخلافة ماسيمليانو أليجري.

وظهر ساري في تدريبات اليوفي خلال الأيام الماضية رغم أنه لا يزال على ذمة تشيلسي، وهو ما فتح باب التساؤلات حول قانونية انتقاله إلى يوفنتوس، والعقوبات التي قد توقع عليه إذا ما تعنتت إدارة تشيلسي.

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ووقع ساري على عقدٍ مدته ثلاثة أعوام مع فريق السيدة العجوز، سينتهي في يونيه 2022، مقابل سبعة ملايين يورو كراتب سنوي.

وإلتقى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو بارتيتشي مع المديرة التنفيذية لنادي تشيلسي، الروسية مارينا جرانوفسكايا، للاتفاق معها على دفع حوالي ثلاثة ملايين يورو كتعويض على فسخ عقد ساري مع البلوز.

ونجح ساري في التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي في نهاية شهر مايو 2019، كما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، قبل أن يخسر نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي في شهر فبراير 2019.

خليفة ساري في تشيلسي

عملت إدارة تشيلسي على مدار الأيام الماضية لإيجاد مدرب مناسب يخلف ماوريتسيو ساري في ستامفورد بريدج، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة على اسم فرانك لامبارد الذي حقق نتائج مبهرة مع ديربي كاونتي على مدار الموسم الماضي في التشامبيونشيب بأقل الإمكانيات.

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وقاد لامبارد الفريق الملقب بـ “الخراف” إلى المباراة النهائية المؤهلة إلى البريميرليج على حساب ليدز يونايتد الذي يدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا.

لكن الهداف التاريخي لتشيلسي أخفق في التأهل وخسر المباراة الفاصلة على ملعب ويمبلي أمام أستون فيلا الذي يدربه دين سميث ويساعده أسطورة تشيلسي “جون تيري”.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية أن لامبارد هو المدرب الذي وقع عليه الاختيار من جانب إدارة تشيلسي بعد أن حصل على بعض الضمانات بالاستمرار حتى رفع الحظر الدولي المفروض على النادي في سوق الانتقالات الصيفية 2020.

وتحدث رومان أبراموفيتش – مالك تشيلسي – مع فرانك لامبارد في مكالمة هاتفية خاصة لإقناعه بالانضمام إلى بيتر تشيك في النادي، حيث عُين الحارس التشيكي الأسطوري كمدير رياضي فور انتهاء عقده مع آرسنال واعتزاله لكرة القدم هذا الشهر.

وأزالت مكالمة أبراموفيتش الشكوك التي تسللت إلى لامبارد حول جدوى تولي تدريب البلوز بدءًا من موسم 2020/2019.

وأوضحت صحيفة التايمز، قائلة في تقريرها “أبراموفيتش أبدى استعداده لمنح لامبارد ما يريد خلال سوق الانتقالات صيف 2020 وشتاء 2021 لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية في المنافسة على لقب البريميرليج”.

وسيضطر تشيلسي لتسديد مبلغ مالي لإدارة ديربي كاونتي للحصول على توقيع فرانك لامبارد لمدة موسمين قادمين، تمامًا مثلما فعلت إدارة يوفنتوس.