رياضة | صفقة الموسم في الدوري المصري تصدم الزمالك من أجل عيون الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الموسم في الدوري المصري تصدم الزمالك من أجل عيون الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولي الأهلي والزمالك في مفاوضات قوية مع إسلام عيسى صانع ألعاب فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض نجم المصري الانتقال للزمالك رغم محاولات الفريق الأبيض لضمه خلال الفترة الماضية.

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وحسم عيسى موقفه النهائى بالانضمام لصفوف الأهلي في الموسم المقبل، وينتظر اللاعب انتهاء المفاوضات بين الأهلي والمصري.

يذكر أن إسلام عيسى نجح في تسجيل 7 أهداف فى الموسم الحالى بمسابقة الدورى، خلال مشاركته فى 28 مباراة.