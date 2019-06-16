رياضة | صراع ناري بين زيدان وبيريز في ريال مدريد بسبب صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ناري بين زيدان وبيريز في ريال مدريد بسبب صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن هناك خلال بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ,رئيس النادي فلورنتينو بيريز بشأن التعاقد مع إيركسن خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

وأشارت الصحيفة أن زيدان لايرغب بالتوقيع مع إيركسن، ويضع بول بوجبا كهدف رئيسي لتعزيز خط وسط الفريق , في حين أن بيريز يرى أن صفقة إيركسن ممكنة لأن عقد ينتهي في 2020 .

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن الصراع بين بيريز وزيدان على ضم إيركسن قد يفيد النادي الإنجليزي الذي لاينوي التخلي عن اللاعب في حين يعد إيركسن هدفاً للعديد من الأندية .