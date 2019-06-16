رياضة | صديقة رونالدو ترد على راموس بعد واقعة "التجاهل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صديقة رونالدو ترد على راموس بعد واقعة "التجاهل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على الرد بعد تجاهل قائد ريال مدريد الإسباني، في حفل زفافه على بيلار روبيو، بمسقط رأسه بإشبيلية، للدون البرتغالي والذي أقيم أمس السبت.

ونشرت رورديجيز عددا من الصور من رحلة اليونان حيث يقضي رونالدو وأولاده إجازة، حيث ظهر عليهم السعادة ردا منها على عدم دعوة صديقها رونالدو لحفل زفاف راموس.

يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم حرصوا على التواجد بعد دعوة راموس، ومن بينهم نجم برشلونة جيرارد بيكيه وشاكيرا، ودافيد بيكهام,