رياضة | غياب خالد بو طيب عن تشكيل المغرب أمام زامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب خالد بو طيب عن تشكيل المغرب أمام زامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب هيرفي رينارد، عن تكشل فريقه أمام زامبيا، ليبدأ بيوسف النصيري هداف ليجانيس الإسباني، بدلا من خالد بوطيب مهاجم الزمالك المصري.

وحيث سيخوض المدرب الفرنسي مباراة زامبيا بتشكيل يخلو من اللاعبين نوصير مزراوي ومروان داكوستا، بسبب الإصابة، وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

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خد الدفاع: أشرف حكيمي - نبيل درار - المهدي بنعطية - رومان سايس.

خط الوسط: يونس بلهندة - كريم الأحمدي - نور الدين أمرابط.

خط الهجوم: حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري.