رياضة | مانشستر يونايتد يحدد بديل صفقة وان بيساكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد بديل صفقة وان بيساكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد، حدد بديل صفقة وان بيساكا في حال فشل التفاوض للانضمام للكتيبة الحمراء خلال فنرة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعاً لـصحيفة الإنجليزية "ذا صن" أن يوجد رغبة من جانب الشياطين الحمر لتدعيم الجبهة اليمنى من خلال التعاقد مع دينزل دومفريس ظهير أيمن فريق أيندهوفن الهولندي، كبديل لصفقة وان بيساكا لاعب كريستال بالاس.

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وذكرت ان رغبة اليونايتد جاءت بسبب سعره المناسب والذي يصل لـ25 مليون يورو على عكس بيساكا الذي طلبت ادارة كريستال 60 مليون للتخلي عنه.

حيث يمتاز لاعب ايندهوفن يقدرته في المشاركة بأكثر من مركز بخلاف مركزه الأساسي حيث يمتلك القدرة في المشاركة كقلب مدافع أو مركز الوسط المدافع.

وقد يعد دومفريس أنه من ضمن العناصر البارزة في ايندهوفن حيث شارك في 43 مباراة مختلفة أحرز خلالها أربعة أهداف وصنع سبعة .