رياضة | باريس سان جيرمان يخطط للثأر من برشلونة على طريقته الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط للثأر من برشلونة على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن تفكير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فى التعاقد مع المهاجم البرازيلي لبرشلونة، فيليب كوتينيو الذى يعيش فترة ليست جيدة مع النادى الإسبانى منذ التعاقد معه ولم يظهر بشكل مميز مثلما كان مع ليفربول.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن باريس يان جيرمان هو الحل الوحيد لإنقاذ فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لبرشلونة، لأنه النادى الوحيد الذى يستعد لدفع مبلغ جيد من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

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وأشارت الصحيفة، أن برشلونة لن يتعاقد هذا الصيف مع صفقات كبيرة إلا إذا إستفاد من بيع نجومه مالياً.

ويسعى مسئولو باريس سان جيرمان للثأر من مفاوضات برشلونة لاستعادة نيمار بضم نجم برازيلي جديد من صفوف برشلونة.

ويذكر أن برشلونة إقترب من إنهاء صفقة النجم الفرنسي لفريق أتليتكو مدريد الإسبانى أنطوان جريزمان.