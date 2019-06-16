رياضة | يوفنتوس يقطع الطريق على برشلونة وباريس ويستعد لخطف صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقطع الطريق على برشلونة وباريس ويستعد لخطف صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولو يوفنتوس سيقوموا بمحاولة أخيرة مع ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع أياكس أمستردام الهولندي.

ويستهدف البيانكونيري إقناع دي ليخت بالقدوم إلى مدينة تورينو وخطفه من الراغبين في ضمه، وهم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.