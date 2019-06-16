رياضة | الأهلي السعودي يخطط لخطف نجم الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يخطط لخطف نجم الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن غيلان الشعلالي لاعب نادي الترجي ومنتخب تونس، مرشح بقوة للانتقال للأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "العين الرياضية"، إلى أن الشعلالي سيوقع عقود انتقاله للأهلي في مصر خلال الأسبوع المقبل، ما لم تحدث تطورات جديدة في الموضوع.

ويتواجد الشعلالي في وضعية لاعب حر، حيث إن عقده مع نادي العاصمة التونسية ينتهي يوم 30 يونيو الحالي.

وشارك الشعلالي مع الترجي في 136 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وأهدى 16 تمريرة حاسمة، كما فاز معه بعدة ألقاب محلية.