رياضة | فيدال يوجه رسالة نارية إلى ميسي

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وجه النجم الدولي التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، رسالة نارية إلى زميله بالفريق ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين.

وبعث فيدال رسالة نارية إلى ميسي، في حال واجه منتخب تشيلي نظيره الأرجنتيني، في الأدوار المتقدمة ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليًا بالبرازيل.

وقال فيدال خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب تشيلي: "أنا لا أخاف منه، لكن عليك أن تسأله عما إذا كان هو خائفاً، إذا لعبنا مجدداً مع الأرجنتين، فسنفوز مرة أخرى".