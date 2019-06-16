رياضة | داني ألفيش يُغازل برشلونة بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داني ألفيش يُغازل برشلونة بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث النجم الدولي البرازيلي داني ألفيش، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، رسالة خاصة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

وقل ألفيش في تصريحات صحفية، على هامش مران منتخب البرازيل: "برشلونة هو بيتي، لقد قلت هذا دائماً ولا يمكنني أن أقول أي شيء آخر، أنا أحب هذا النادي وكل ما عشت فيه"،

وأضاف لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق: "أحب كل الناس الذين هم جزء من النادي وجميع زملائي الذين ما زالوا هناك".