رياضة | محمد صلاح يحرج كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحرج كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد، أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رفض عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا نحو 150 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح ولكن اللاعب المصري يبدو أنه يفضل البقاء في أنفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

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وكان صلاح مرشحاً بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الصيف والانتقال إلى الدوري الإسباني أو العودة إلى الدوري الإيطالي حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما.

ولكن النجم المصري صاحب الـ71 هدفاً خلال 104 مباراة مع ليفربول قرر تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله ربما إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل.

وتأتي خطوة صلاح مفاجئة للبعض وخاصة عشاق كريستيانو رونالدو، الذين يرون أن وجود محمد صلاح بجانب الدون قد يقود اليوفي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.