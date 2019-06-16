اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر مباراة مصر وغينيا كورة اونلاين kora online مصر وغينيا

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غينيا ومصر بث مباشر مشاهدة ماتش مصر وغينيا كورة أون لاين مباراة مصر وغينيا كورة لايف مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وغينيا الاسطورة للبث المباشر مباراة مصر وغينيا، تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت جرينتش وتُنقل على قناة أون سبورت وتايم سبورت المُخصصة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقد أكد مدرب غينيا أن مواجهة مصر قبل البطولة شيء جيد حيث أنه اختبار حقيقي، كما أعلن أن مصر والكاميرون والمغرب مرشحين بقوة للفوز بالبطولة.

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مباراة مصر وغينيا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر مصر مباراة مصر وغينيا بث مباشر مشاهدة مباراة غينيا ومصر كورة ستار مباراة غينيا ومصر يلا شوت الجديد مباراة غينيا اليوم بث مباشر، وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المنتخب قبل بطولة إفريقيا بزيارتهم خلال التدريبات باستاد الدفاع الجوى، وقد وعد اللاعبين سيادته ببذل الجهد لإسعاد الشعب المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21/6 حتى 19/7.

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