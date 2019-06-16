اونلاين | bein match HD مباراة السنغال ونيجيريا بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS - يلا شوت

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تقام اليوم مواجهة قوية بين السنغال ونيجيريا وديا استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية من أجل خوض المباراة الودية التي تجمع بين أسود التيرانجا والمنتخب النيجيري فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلي ٦ مجموعات وسوف تقام المباريات في ٤مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والاسكندرية .

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أوقعت القرعة المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية وتضم المجموعة كل من مدغشقر وبوروندي وغينيا بينما يتواجد المنتخب السنغالى فى المجموعة الثالثة مع الجزائر وتنزانيا وكينيا.

يواجه منتخب نيجيريا نظيره بوروندي في افتتاحية مشواره بأمم أفريقيا يوم 22 يونيو، فيما يواجه منتخب السنغال فريق تنزانيا فى أولى مبارياته يوم 23 يونيو.