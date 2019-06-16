اونلاين | مشاهدة مباراة السنغال ونيجيريا بث مباشر live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السنغال ونيجيريا بث مباشر live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب السنغال، مع منافسه منتخب نيجيريا اليوم الأحد 16 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام نسختها المقبلة في مصر.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب السنغال، ومنتخب نيجيريا الودية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب السنغال، ضد منتخب نيجيريا ضمن الاستعدادت لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.