شكرا لقرائتكم بعثة أنجولا وجنوب أفريقيا تحط الرحال فى القاهرة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحط البعثات الرسمية لمنتخبى أنجولا وجنوب أفريقيا الرحال فى مطار القاهرة الدولى، غدا الاثنين، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبل على أرض الفراعنة.

وأقعت القرعة منتخب أنجولا الذى يضم بين صفوفه جيرالدو مهاجم الأهلي فى المجموعة الخامسة مع تونس ومالى وموريتانيا في السويس بينما ينافس منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الرابعة النارية مع المغرب وكوت ديفوار وناميبيا والتى تقام مبارياتها باستاد السلام.

ويلتقى المنتخبين وديًا الأربعاء المقبل فى مصر ولم يتم الاستقرار على الملعب حتى الآن.