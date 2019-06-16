أحمد بلال يختار تشكيل مصر الأمثل لأمم أفريقيا 2019...

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جدة - عمرو شويل وضع أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق تشكيل منتخب مصر الأمثل فى أمم أفريقيا 2019 و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو القادم . و وضح بلال التشكيل الذى إختاره فى تصريح لـ " سوبركورة " كالتالى : حراسة المرمى : جنش Advertisements الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف الوسط : طارق حامد و محمد الننى و عبد الله السعيد و محمد صلاح و تريزيجيه الهجوم : أحمد على.

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